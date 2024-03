„Taniec z gwiazdami 14”. Kamil Baleja zostawi żonę dla Magdaleny Perlińskiej!? Ludzie współczują żonie radiowca

Ludzie plotkują o romansie Kamila Baleji i Magdaleny Perlińskiej w „Tańcu z gwiazdami”

Popularny dziennikarz radiowy i piękna tancerka w pierwszym odcinku raczej nie zachwycili. Za ich rumbę jurorzy przyznali zaledwie 17 punktów, co stanowiło najniższy wynik w całym odcinku. Mimo to ich taniec wzbudził sporo emocji wśród widzów, którzy są przeświadczeni o tym, że relacja Kamila Baleji i jego tanecznej partnerki prędzej czy później przerodzi się w romans i zaczęli mocno współczuć ukochanej żonie dziennikarza.

Za nami premierowe odcinki 14. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14” , w których znani i lubiani po raz kolejny próbują zawalczyć o słynną Kryształową Kulę. Uczestnicy najnowszej odsłony tanecznego show Polsatu jak nigdy wzbudzają wśród widzów masę emocji. Jedną z par, o występach której wiele się mówi są Kamil Baleja i Magdalena Perlińska .

Pani tancerka leci chyba na pana Kamila, żona robi dobrą minę do złej gry - przytacza komentarza internautów serwis Viva.

Podziwiam żonę Kamila, że go tam puściła

To jest żałosne... przecież żona jest postawiona w sytuacji godnej pożałowania, bo mąż obściskuje panienkę z rozbieranych sesji, która przy okazji jest tancerką s klasy. Chyba, że jest innej orientacji i ma wywalone na tego Pana... To jest specjalny zabieg, żeby tylko czekać na jakiś romans. Współczuję żonie naprawdę

Choć obawy internautów wyglądają na poważne, to zarówno Kamil Baleja jak i jego żona Anna podchodzą do nich z ogromnym dystansem. Niedawno na Instagramie radiowca pojawił się wymowny filmik, na którym dziennikarz w humorystyczny sposób przedstawia swój trening z Magdą Perlińską oraz... pilnującą go w jego trakcie żonę.