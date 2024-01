„The Voice Senior”. Siwy, elegancki pan który zawsze pomaga uczestnikom to Marek Wrzyszcz! Co o nim wiemy? Fani show TVP od lat go kochają Redakcja Telemagazyn

Muzyczne widowiska Telewizji Polskiej - „The Voice Senior”, „The Voice of Poland” i „The Voice Kids” od wielu lat gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Choć nieustannie zmieniają się uczestnicy i co jakiś czas jurorzy, jest kilka niezmiennych elementów tworzących to show. Jednym z nich jest siwy elegancki pan, który prowadzi uczestników „The Voice Senior” na scenę. Kim jest i co o nim wiemy?