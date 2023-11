To on ustanowił rekord wszechczasów w „Jeden z dziesięciu”. Kim jest Artur Baranowski?

Historyczny wyczyn Artura Baranowskiego w „Jeden z dziesięciu”

W środę 22 listopada na antenie TVP 1 wyemitowano 19. odcinek 140. edycji „Jeden z dziesięciu”, który jak się później okazało, przeszedł do historii programu! Wszystko za sprawą Artura Baranowskiego, o wyczynie którego huczy dziś cały internet! Uczestnik dokonał czegoś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca w całej historii „Jeden z dziesięciu”. Mężczyźnie udało się odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, zdobywając przy tym maksymalną możliwą do zdobycia ilość punktów.

Artur Baranowski dostał się do finału odcinka ze wszystkimi trzema szansami. Już na samym początku wyprzedził swoich konkurentów i udzielił poprawnych odpowiedzi na pierwsze trzy pytania, do których można było się zgłosić, a następnie wziął na siebie kolejne 37 pytań z rzędu, nie dopuszczając przy tym do głosu swoich przeciwników.