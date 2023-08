Top of the Top Sopot Festival 2023. Drugi dzień festiwalu w rytmie gorącego lata! Agnieszka Chylińska, Lady Pank i piękna Ewa Farna! Michał Skuza

Top of the Top Sopot Festival 2023 w Operze Leśnej, czyli cztery dni wypełnione muzyką! Co wydarzy się drugiego dnia festiwalu? Czekają nas rytmy gorącego lata i walka o Bursztynowego Słowika!