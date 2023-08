Top of the Top Sopot Festival 2023. Zobacz zdjęcia z koncertu Great Moments! Ralph Kamiński, Katarzyna Nosowska i wiele innych

Zobacz zdjęcia z Top of the Top Sopot Festival 2023 w Sopocie!

W środę 23 sierpnia mogliśmy zobaczyć trzeci już dzień muzycznego wydarzenia jakim jest Top of the Top Sopot Festival 2023! Kto tym razem zaskoczył na scenie Opery Leśnej? Wśród artystów między innymi Ralph Kamiński i Nosowska!

Top of the Top Sopot Festival 2023

Top of the Top Sopot Festival to prawdziwa uczta dla fanów polskiej muzyki! Trzeciego dnia tego muzycznego święta odbył się koncert Great Moments, a o naprawdę wyjątkowe chwile zadbali między innymi: Ralph Kamiński Agnieszka Chylińska Nosowska Kayah Urszula Michał Szpak Natalia Szroeder Małgorzata Ostrowska Natalia Kukulska Reni Jusis Julia Wieniawa

Wyjątkowa oprawa muzyczna i wizualna, oraz niezapomniane występy największych, polskich gwiazd gwarantowały niezwykłe przeżycia! Oprócz tego, Top of the Top Sopot Festival 2023 to prawdziwa gratka dla wielbicieli mody. Artyści już po raz trzeci zaprezentowali się w niezwykłych stylizacjach na światowym poziomie. Koncert poprowadzą: Agnieszka Woźniak-Starak, Olivier Janiak, Dorota Wellman i Marcin Prokop.

Kto wygrał Bursztynowego Słowika?

Drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 do nagrody Bursztynowego Słowika nominowani byli Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens. Młodzi artyści zaprezentowali swoje ostatnie przeboje i ostatecznie po zwycięstwo sięgnęła grupa Kwiat Jabłoni!

Co wydarzy się czwartego dnia festiwalu?

Czwarty dzień Top of the Top Sopot Festival 2023 upłynie pod hasłem Magic Words. Tematem przewodnim koncertu będą Słowa, które mają znaczenie / Teksty, które żyją w nas. Wydarzenie poprowadzi Maciej Stuhr, a na scenie zobaczymy pojawią się miedzy innymi: Kayah, Mrozu, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska, Natalia Przybysz, czy Kasia Moś.

