Uczestniczka 3. sezonu „Farmy” uwielbia pozować bez ubrań! Kim jest Amanda Bokisz?

„Farma” - o co chodzi w programie?

Daleko od zgiełku miasta, w głębi lasu, spotkają się nieszablonowe postaci z różnych zakątków Polski, o różnych zainteresowaniach, charakterach i celach, które chcą osiągnąć w tej edycji programu. Jako pierwsze dadzą się poznać kobiety, które wkroczą na „Farmę” . Będzie to osiem dzielnych wojowniczek, które mimo swojej wrodzonej delikatności będą musiały również pokazać się od tej drugiej strony, kiedy to będą musiały sobie poradzić także z bardziej wymagającymi fizycznie zadaniami.

Kim jest Amanda Bokisz?

Drugą, ogłoszoną przez Polsat, uczestniczką „Farmy 3” jest Amanda Bokisz. Ma 31 lat. To odważna i przebojowa podróżniczka, która ma na swoim koncie ponad 20 zwiedzonych krajów. Amanda kocha poznawać nowe miejsca, smaki i zapachy. Co więcej, kocha również zwierzęta i jest wegetarianką.

Pochodzi z niedużej miejscowości Świeradów-Zdrój położonej przy granicy z Czechami, jednak nigdy wcześniej nie miała kontaktu z wsią, a jej jedyne doświadczenie z gospodarstwem to… wydojenie kozy. Amanda to kobieta-kameleon co oznacza, że potrafi bardzo szybko dostosować się do panujących warunków i ludzi. Nigdy nie daje sobie wejść na głowę, ma twardą skórę i ciężko jest ją złamać. Od pół roku wolne chwile poświęca także na trenowanie kick-boxingu. Jest także barberką.