„Złoty chłopak”. Ferit i Abidin porwą Seyran i Sunę. Tak będzie wyglądała ucieczka sióstr minuty przed ślubem! Publikujemy zdjęcia Redakcja Telemagazyn

W tureckim serialu „Złoty chłopak” sporo się dzieje, a nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster. Wszystko za sprawą rozwodu Seyran i Ferita, który umożliwił ich ojcu, Kazimowi, ponowne wydanie młodszej córki przy okazji zaślubin starszej. Czy do ślubu dojdzie? Nie do końca... dzięki Feritowi i Abidinowi! Zobaczcie, co wymyślili bohaterowie „Yalı Çapkını”!