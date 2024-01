„Złoty chłopak” odcinki 97-104. Rozwód Seyran i Ferita to nie wszystko! Zaręczyny po złości i awantura w salonie sukni ślubnych Redakcja Telemagazyn

„Złoty chłopak” odcinek 97. we wtorek, 16.01.2024, o godz. 14:00 w TVP 1! - sprawdź streszczenie odcinka 97.;nf Tarik i Saffet przesyłają prezenty i kwiaty do domu Kazima. Ferit zamyka się w sypialni Pelin i nie wpuszcza jej. Rano wychodzi bez śniadania. Jest wściekły, że Abidin pozwolił mu zostać u niej na noc. Tarik mówi Kazimowi, że widział Sunę z Abidinem na parkingu. Potem zabiera obie siostry do centrum handlowego na zakupy. Pokazuje też Seyran zdjęcia Ferita z klubu. Kazim znów jest na randce z Zerrin. Yalı Çapkını Zobacz galerię (5 zdjęć)

Nadchodzące odcinki w serialu „Złoty chłopak” to niezła dawka emocji i zwrotów akcji! Podpisanie dokumentów i uzyskanie rozwodu to nie koniec historii Seyran i Ferita. Dojdzie do konfrontacji zwaśnionych stron! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w nadchodzących odcinkach tureckiej telenoweli „Yalı Çapkını”!