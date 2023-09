Zobacz nowe zdjęcia Anety Zając na Instagramie. Co u niej słychać?

Dzisiaj przychodzę do Was z tematem.. depilacji! Kilka tygodni temu marka @braunbeautypl

zaproponowała mi przetestowanie urządzenia o nazwie Braun Silk-epil 9 Flex. Nie miałam zbyt dużej wiedzy na temat depilatorów mechanicznych, ale znalazłam sporo pozytywnych opinii w Internecie. Zgodziłam się i bardzo dobrze! Ten depilator nie przypomina nawet tych, z którymi miałam do czynienia jako nastolatka. Jest on naszpikowany technologią, która sprawia, że zabiegi są dużo wygodniejsze i bardziej komfortowe dla skóry.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana tutaj pierwsza na świecie, w pełni elastyczna głowica, która płynnie dopasowuje się do konturów ciała, co oznacza mniej pominiętych obszarów i dokładne usuwanie włosków z nawet najtrudniejszych obszarów takich jak np. okolice kolan.

Zachęcam Was do zerknięcia na Stories :)

[współpraca reklamowa] z @braunbeautypl #BraunSilkepil9Flex #depilacja