Zofia Kucówna nie żyje. Przed laty była bohaterką skandalu! „Popełniałam rzeczy rozkoszne i okropne. Jednych i drugich nie żałuję”

Nie żyje Zofia Kucówna

Grzeszna przeszłość Zofii Kucówny

Głośno było niegdyś o jej romansach, ale od początku. Jako młoda dziewczyna poznała Jana Mayzela, który wraz z nią studiował aktorstwo. Pobrali się, ale w pewnym momencie żyli osobno. Mayzel postawił więc sprowadzić ukochaną do stolicy, do Teatru Powszechnego, gdzie pracował. Tam zaś młodziutka aktorka zakochała się przed laty w koledze z pracy, Adamie Hanuszkiewiczu. Warto zauważyć, że mężczyzna był wówczas z Zofią Rysiówną, która próbowała ponoć ocalić swoje małżeństwo. Próżne były jej starania, gdyż młodsza od niej Kucówna straciła głowę dla Hanuszkiewicza, który ją w sobie rozkochał. Para pobrała się w 1976 r.

Tzw. karma wróciła dość szybko i w dość okrutny sposób. W 1979 r. Zofia Kucówna usłyszała diagnozę: nowotwór piersi, a ukochany? Dość powiedzieć, że nie stanął na wysokości zdania - mężczyzna porzucił ją dla 30-letniej Magdy Cwen. Nie rozwiedli się jednak od razu, a dopiero w 1989 roku. - Kiedy przyszedł rozwód, nie było we mnie rozpaczy, tylko smutek. Rozstanie zawsze jest klęską. Ale nie mogłam mieć i nie mam do nikogo pretensji. Bo to ja sama dokonywałam wyborów, ja sama umieściłam swoje uczucia i ja sama jestem odpowiedzialna za całe moje życie - przytacza jej słowa z wywiadu Plejada.