Zosia Karbowiak schudła ponad 50 kg! Finalistka „Must be the music” na najnowszych zdjęciach jest nie do poznania!

Zosia Karbowiak to wokalistka, kompozytorka i producentka, która była jedną z uczestniczek ostatniej edycji programu „Must be the music”. Artystka razem z zespołem Miød najpierw dzięki dzikiej karcie od widzów awansowała do półfinałów, po czym dość nieoczekiwanie wspólnie dostali się do wielkiego finału muzycznego show Polsatu, który ostatecznie wygrali Alien x Majtis.