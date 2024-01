Andrzej Gołota żyje jak król! Legendarny bokser ma imponującą rezydencję w USA!

Andrzej Gołota to legenda boksu

Andrzej Gołota to absolutna legenda polskiego sportu. Jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, który w latach 90. XX wieku był o krok od sięgnięcia po najważniejsze pasy. Dla jego walk zarywało się noce i kibicowało w pocie czoła. Andrzej Gołota do Stanów Zjednoczonych wyjechał jeszcze w latach 90. XX wieku, aby właśnie tam prowadzić swoją karierę.

Gołota z rodziną mieszka w USA

Chociaż Andrzej Gołota już zakończył karierę, to jednak wciąż mieszka razem z rodziną w USA, a jego dom robi ogromne wrażenie! To prawdziwa posiadłość! Andrzej Gołota razem z żoną i dziećmi mieszka w Chicago i nie planuje wracać do Polski, w której oczywiście okazjonalnie się pojawia.