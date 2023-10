Co wiemy o synu serialowej Ender z telenoweli „Zakazany owoc”? Tarık „Taro” Emir Tekin dołączył do obsady „Złoty chłopak”!

Tarık „Taro” Emir Tekin - co wiemy o synu Ender

Tarık „Taro” Emir Tekin to urodzony 15 czerwca 1997 r. turecki aktor, syn aktorki Şevval Sam i emerytowanego piłkarza Metina Tekina. Jego babcią jest piosenkarka Leman Sam. Można śmiało rzecz, że był wręcz skazany na aktorstwo i niespecjalnie się przed tym bronił - uczęszczał do Cambridge School of Visual & Performing Arts i kontynuował studia na University of the Arts London. Szlifował talent także na kursach aktorskich w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej i studiował w Oxford School of Drama. Po czasie wrócił do ojczyzny, gdzie z powodzeniem rozkręca swoją karierę aktorską.