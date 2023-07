„Emanet” odcinek 73. Seher wpada w panikę sądząc, że Yaman porwał Yusufa! To wywoła efekt domino! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 73. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Seher obudzi się sama w lesie i wpadnie w panikę sądząc, że Yaman porwał Yusufa. To wywoła fatalny w skutkach efekt domino... Tymczasem Ali godzi się na ślub Kiraz błędnie sądząc, że dziewczyna tego właśnie chce! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku serialu „Emanet”.