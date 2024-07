Grzegorz Braun niezwykle rzadko pokazuje się z żoną. Tak wygląda jego ukochana Aleksandra!

Tak wygląda żona Grzegorza Brauna

Grzegorz Braun to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać nawet tym, którzy kompletnie nie interesują się światem polskiej polityki. Znany ze swoich mocno konserwatywnych i ekscentrycznych poglądów Braun od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce. Po raz pierwszy zaistniał na szerszej scenie politycznej w 2015 roku, kiedy to kandydował na urząd Prezydenta RP. Uzyskał wówczas zaledwie 124 132 głosów, co przełożyło się na wynik zaledwie 0,83%. W 2019 roku w przedterminowych wyborach na Prezydenta Gdańska uzyskał już znacznie lepszy rezultat 11,86% głosów, zajmując 2. miejsce spośród 3 kandydatów. Kilka miesięcy później Grzegorz Braun osiągnął dotychczas swój największy polityczny sukces dostając się z list Konfederacji do Sejmu. W niedawnych wyborach parlamentarnych udało mu się to powtórzyć ten wyczyn.