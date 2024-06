Gwiazda filmów dla dorosłych walczy o życie. Niedawno wybudziła się ze śpiączki! W jakim stanie jest Emily Willis?

Emily Willis to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w branży filmów dla dorosłych. Młodziutka gwiazda obecnie jednak walczy o życie! Do dramatu doszło na początku roku i od tego czasu rodzina aktorki robi wszystko, aby chociaż w jakimś stopniu jej zdrowie wróciło. Niedawno wybudziła się ze śpiączki... W jakim stanie jest Emily Willis?

Kim jest Emily Willis?

Emily Willis naprawdę nazywa się Litzy Lara Banulos i urodziła się 29 grudnia 1998 roku w Argentynie. Jako dziecko wyjechała razem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, gdzie wychowywała się w St. George w stanie Utah. W 2017 roku na platformie Tinder poznała Andre Garcia, który zajmował się jednym z serwisów pornograficznych. Związali się ze sobą, a mężczyzna zaproponował 19-latce, aby nakręciła dla nich kilka scen. Zgodziła się i przyjęła pseudonim Emily Willis. Już w 2018 roku młodziutka aktorka podbijała branżę, wiążąc się z kolejnymi studiami i realizując produkcje w przeróżnych konfiguracjach. Zaowocowało to nominacjami, a następnie najważniejszymi nagrodami w branży, czyli Nagrodami AVN oraz XBIZ, które nazywane są porno Oscarami.

Mainstreamowa kariera Emily Willis

Czy to się komuś podoba, czy nie, ale Emily Willis stała się elementem popkultury. Aktorka w 2020 roku, razem z koleżankami z branży, wystąpiła w teledysku rapera G-Eazy do numeru „Moana”. Do tego, była zapraszana do swoich produkcji przez najbardziej znanych YouTuberów.

Co więcej, Emily Willis coraz bardziej odchodziła od branży. Widać, że marzyła jej się profesjonalna kariera aktorska i zaczęła ku temu dążyć. W 2023 roku zagrała w filmie Eddie'ego Alcazara pt. „Divinity”, który swoją premierę miał na prestiżowym festiwalu filmowym Sundance.

Emily Willis - odwyk i ucieczka od śmierci

Emily Willis zmagała się z uzależnieniami. Na początku 2024 roku trafiła na odwyk. To właśnie tam doszło do tragedii. Na początku lutego zatrzymała się praca jej serca, a aktorka trafiła do szpitala. Wówczas ważyła jedynie 36 kg! Lekarze nie dawali jej większych szans na przeżycie.

Przez długi czas Emily Willis była w śpiączce, ale na początku maja wybudziła się. Jak utrzymuje jej rodzina, obecnie wciąż nie jest w stanie się ruszać oraz komunikować, ale jej oczy wyraźnie śledzą wszystko, co dzieje się dookoła i słyszy, co mówi do niej rodzina. Czy kiedykolwiek powróci do pełniejszej sprawności? Rodzina nie traci nadziei...

