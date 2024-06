„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 1. Jana przybywa do pałacu La Promesa. Poszukuje morderców swojej rodziny...

Co wydarzyło się w 1. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”?

Młoda kobieta Jana przybywa do pałacu La Promesa w dniu ślubu pierworodnego syna markiza Lujána, Tomása, który żeni się bez miłości z bogatą panną, by ratować finanse rodziny. Nikt nie wie, co tak naprawdę przywiodło Janę w to miejsce. Okazuje się, że w dzieciństwie była świadkiem zabójstwa swojej matki. Mordercy, których od lat poszukuje, uprowadzili jej małego braciszka. Trop wiedzie właśnie do pałacu La Promesa.