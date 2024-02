Maria Shtofa zachwyca urodą! Piękna Ukrainka skradła show na premierze filmu Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda „Ludzie”

Premiera filmu „Ludzie”

„Ludzie” to nowy film, który wyprodukowała Warszawska Szkoła Filmowa. Za reżyserię odpowiadają wspólnie Maciej Ślesicki oraz jego filmowy wychowanek, Filip Hillesland. Scenariusz filmu napisał także Maciej Ślesicki. „Ludzie” to poruszająca, brutalna opowieść o miłości i poświęceniu, inspirowana prawdziwymi relacjami z ogarniętej wojną Ukrainy. Historia pięciu zwykłych kobiet, którym daleko do miana bohaterek. Niewidoma dziewczynka, która zostaje opiekunką grupy sierot. Lekarka, która staje przed ogromnym dylematem moralnym. Nastolatka, która za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją malutką siostrę. Starsza kobieta, która traci męża. Matka, która rusza na front, by odnaleźć syna. Ich przeplatające się losy poruszają do głębi i przypominają, że wojna toczy się tuż za rogiem.

Pięć kobiet targanych wojenną zawieruchą, których losy splatają się w symboliczną opowieść o człowieczeństwie, czy raczej jego braku. Historie o niezamierzonym heroizmie, do którego zmusza ludzi wojna. Przerażający obraz pożogi wojennej i rosyjskiego najeźdźcy widziany oczami ukraińskich kobiet, które aby ocalić siebie i swoich najbliższych, kiedy wojna wdziera się w ich życie, zostają zmuszone by działać.