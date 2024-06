Miss Polonia 2024 tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej! Maja Klajda jest nie do poznania na prywatnych zdjęciach!

Maja Klajda wybrana najpiękniejszą Polką!

Miss Polonia 2024 tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej

Nie jest tajemnicą, że kandydatki we wszelakich wyborach Miss, są do nich odpowiednio przygotowywane. Wystylizowane fryzury i mocny make-up sprawiają, że wiele z nich wygląda zupełnie inaczej niż na co dzień. Nowa Miss Polonia jest tego świetnym przykładem. Na Instagramie Mai Klajdy nie brak jej prywatnych zdjęć, na których ta prezentuje się na co dzień. Uwagę tu zwraca nie tylko brak specjalnego makijażu, ale także jej włosy. Podczas konkursu były one mocno spięte w kok, zaś tak naprawdę głowę najpiękniejszej Polki pokrywa burza loków!

Poznajecie?