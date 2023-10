„Pierwsza miłość” odcinki 3681 - 3689. Kinga jednak umrze na nowotwór!? Niespodziewany nawrót choroby! [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Choć wydawało się, że Kindze udało się wygrać walkę z nowotworem, to okazuje się, że doświadczy niespodziewanego nawrotu choroby. Czy i tym razem uda się jej przeżyć? Kinga jest przerażona tym, co ją czeka. Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!