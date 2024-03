„Pierwsza miłość” odcinki 3787 - 3791. Kacper budzi się ze śpiączki i traci pamięć! Marysia podejmuje trudną decyzję [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Redakcja Telemagazyn

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Batalia między Marysią a babcią Kacpra trwa w najlepsze. Marysia traci nadzieję na to, że będzie mogła być razem z ukochanym, gdy nieoczekiwanie się okazuje, że ten w końcu budzi się ze śpiączki! Wybudzenie Kacpra to jednak początek kolejnych kłopotów. Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!