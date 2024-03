Piotr Głowacki ma piękną i znaną żonę! Kim jest ukochana aktora? Karol Gawryś

Piotr Głowacki jest dziś jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Choć raczej stroni on od chwalenia się swoim życiem prywatnym, to wiadomo, że już od ponad 10 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo ze znaną aktorką - Agnieszką Głowacką. Co wiemy o ukochanej aktora?