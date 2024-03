Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska od lat są nierozłączni. Ich miłość rodziła się w ponurych okolicznościach Redakcja Telemagazyn

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska to jedna z tych par, które od lat są nierozłączne i tworzą świetnie zgrany duet. Choć ich miłość rodziła się w ponurych okolicznościach, oni sami traktują to jako... zaletę. - Poznawaliśmy swoje rodziny na pogrzebach. To ustawia perspektywę - mówi wprost Warchulska. Poznajcie ich inspirującą historię!