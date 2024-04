„Rolnik szuka żony 11”. Dziś Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska zachwyca urodą. A kiedyś? Oj, mocno się zmieniła!

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska rewelacją 11. edycji „Rolnik szuka żony”?

Tak kiedyś wyglądała Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska

Osoba Wiktorii mocno podzieliła widzów „Rolnik szuka żony”. Część z nich jest zachwycona 23-latką. Inni zaś uważają, że ta zgłosiła się do programu nie dla poszukiwania miłości, ale dla rozgłosu i dodatkowych zasięgów. Jednak czego by się nie mówiło o Wiktorii, to z pewnością nie można jej odmówić jednego - nieprzeciętnej urody. W oczach wielu rolniczka jest murowaną faworytką do wystąpienia we właściwej edycji programu przy jednoczesnym otrzymaniu największej ilości listów spośród pozostałych uczestników.