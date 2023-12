Ryszard Kotys kochał ją do szaleństwa! Dwa razy młodsza żona trwała przy nim do samego końca

Ryszard Kotys zakochał się w 2 razy młodszej aktorce

Zmarły przed dwoma laty Ryszard Kotys do dziś jest uważany za twórcę jednej z najsłynniejszych aktorskich kreacji w historii polskiej telewizji. Mowa tutaj oczywiście o roli Mariana Paździocha ze „Świat według Kiepskich”. Jednak jego filmografia nie ograniczała się jedynie do jego występów w popularnym sit comie i sięgała już wczesnych lat 50.

To właśnie na początku swojej aktorskiej kariery, Ryszard Kotys poznał swoją pierwszą żonę Barbarę Wojtkowską. Związek ten jednak nie przetrwał próby czasu. Przez kolejne lata aktor bezskutecznie poszukiwał miłości, aż w końcu w 1982 roku zakochał się bez pamięci w aktorce Kamili Sammler. Para poznała się w łódzkim Teatrze im. Stefana Jaracza, gdzie Kamila Sammler świeżo po aktorskich studiach dostała angaż. Niedługo później do obsady teatralnej dołączył Ryszard Kotys, który kilka miesięcy wcześniej zachwycił się koleżanką po fachu na festiwalu teatralnym w Opolu. Para została razem obsadzona w sztuce „Opera za trzy grosze”. Ryszard i Kamila momentalnie wpadli sobie w oko, a wspólna gra mocno ich do siebie zbliżyła. Fakt, że on miał już 50 lat, a ona 24, zdawał się nie mieć żadnego znaczenia.