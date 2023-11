„Sołtysi” odcinek 4. Dzień Strażaka, leśne głodomory zagrażające warzywniakom i budowa drogi do cmentarza. Tak wygląda prawdziwe życie!

Co się wydarzy w 4. odcinku serialu „Sołtysi”

O czym jest serial „Sołtysi”

„Sołtysi” to serial dokumentalny opowiadający o życiu siedmiorga charyzmatycznych sołtysów z różnych stron Polski. W każdym odcinku przyglądamy się z bliska ich codzienności, widzimy, jak godzą obowiązki sołtysa z pracą i życiem rodzinnym i przekonujemy się, jak integrują lokalną społeczność. Poznajemy też inwestycje i inicjatywy, które podejmują, by mieszkańcom żyło się lepiej i problemy, z jakimi się mierzą.

Co się wydarzy w 4. odcinku serialu „Sołtysi”

W Sikorach klekoczą bociany a Janusz zakasuje rękawy i bierze się za porządki w swoim ogrodzie. W sukurs przychodzi mu Krysia, która we wsi cieszy się opinią fantastycznej ogrodniczki. Dzięki jej pomocy i radom skalniaki w ogrodzie sołtysa odzyskują efektowny wygląd.

W Zielątkowie Małgosia z grupą mieszkańców współtworzy sołecki warzywniak. Tylko czy w pierwszej kolejności jego plonami nie posilą się okoliczne jelenie? Czas pokaże, a na razie trzeba przygotować rolę i zasiać odpowiednie warzywa. O to, by zapracowana ekipa mogła się w przerwie pokrzepić, zadbała Ania, która pojawia się z pysznymi pierogami ze swojskiego sera i ziemniaków. Po pracy w polu, Małgosia odwiedza zielątkowską rodzinę, z którą uzupełnia kronikę wsi.

Tymczasem na południu Polski sołtys Chochołowa , Maciej, bierze się za remont drogi prowadzącej do cmentarza. Oczywiście nie sam, ale osobiście dogląda postępów.

Bohaterowie 4. odcinka serialu „Sołtysi”

Małgorzata Grabowska

Sołtyska niewielkiego Zielątkowa w lubuskiem, to ognisty temperament, energia i dusza towarzystwa. Na co dzień zajmuje się artystyczną pracą w drewnie oraz łączy ludzi przy kawiarnianym stoliku i podczas rozrywkowych wydarzeń w pobliskim ośrodku wypoczynkowo - rehabilitacyjnym w Gościmiu. Dla Małgosi nie ma rzeczy niemożliwych, ale dba przede wszystkim o to, aby wioska tętniła życiem i była pięknie ozdobiona. Na każdym rogu Zielątkowa można spotkać bociany, lisy i wiele innych drewnianych, kolorowych stworzeń.

Emil Rońda

Sołtys Henrykowa w województwie warmińsko-mazurskim, po raz pierwszy wybrany został na to stanowisko w wieku zaledwie 21 lat. Teraz, po 14 latach i wielkich zmianach w wyglądzie wioski, Emil dalej stara się łączyć obowiązki sołtysa i pracę kelnera w Olsztynie. W rodzinnym Henrykowie zna każdy kąt i osobę. Od dziecka działa w OSP Henrykowo, służy w kościele, rozwija drużynę piłkarską i pomaga w wydarzeniach charytatywnych.

Janusz Wojewódzki

Sołtys Sikor, maleńkiej wioski we wschodniej części Mazowsza, podjął nie lada wyzwanie – zarządza wsią, w której pierwsze skrzypce grają panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Janusz Sam jest niesamowicie ciepłą osobą. Chętnie pomaga mieszkańcom i wszystkie sprawy sołeckie załatwia osobiście, nawet te najbardziej prozaiczne. Z zapałem angażuje się we wszystkie obowiązki, nie odpuści nawet sadzenia kwiatów. W swoim gospodarstwie hoduje ptactwo, w tym okazałego pawia oraz biegusy. Wolne chwile spędza w warsztacie stolarskim, w którym często wykonuje prace na zlecenie KGW.

Maciej Szwajnos

28-letni sołtys Chochołowa na Podhalu to najmłodszy z tytułowych bohaterów programu. Bycie sołtysem tak pięknej miejscowości z drewnianą zabudową wpisaną na listę zabytków UNESCO napawa go radością i dumą. Macieja znają wszyscy we wsi, ponieważ sprawdził się wcześniej jako kościelny w parafii. Prywatnie zajmuje się rolnictwem, a każdą wolną chwilę poświęca sprawom mieszkańców.

