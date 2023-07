„Świat według Kiepskich”. Te teksty stały się kultowe i zna je cała Polska! Macie swoje ulubione?

Najlepsze teksty z "Kiepskich"

Artur Rogowski to wielka miłość Marysi, z którą doczekali się córki - Basi. Małżeństwo było szczęśliwe do czasu, kiedy Artur poznał piękną Teresę. Wdał się z nią w romans, a dla Marysi był to ogromny…

Charakter postaci został genialnie odwzorowany w ich języku, przez co wiele powiedzonek z serialu na stałe weszło do języka Polaków! Cytaty z serialu są bardzo często wykorzystywane do komentowania otaczającej nas rzeczywistości, co dobitnie pokazuje, że twórcy "Świata według Kiepskich" osiągnęli swój cel. W bardzo krzywym zwierciadle byli w stanie pokazać jednak prawdziwą Polskę!