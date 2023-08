Tak James Spader wyglądał w młodości. Zobacz unikalne zdjęcia aktora, który dał głos Ultronowi i twarz genialnemu przestępcy z hitu Netflix

O czym jest „The Blacklist”?

James Spader - informacje, ciekawostki, filmografia

Po filmowym debiucie szybko pojawiły się kolejne propozycje, z których chętnie korzystał. Zagrał m.in. w dramacie sensacyjnym „Gang Tuff” (ang. Tuff Turf, 1985) z Robertem Downey'em Jr., komedii romantycznej „Dziewczyna w różowej sukience” (ang. Pretty in Pink, 1986), melodramacie kryminalnym „Mniej niż zero” (ang. Less Than Zero, 1987) jako diler narkotykowy i dramacie kryminalnym Olivera Stone’a „Wall Street” (1987). Wystąpił także m.in. w filmie fantastycznonaukowym Rolanda Emmericha „Gwiezdne wrota” (ang. Stargate, 1994) oraz pojawił się w filmie „Avengers: Czas Ultrona”, oddając swój głos tytułowemu Ultronowi. To nie wszystkie jego kreacje filmowe - były ich dziesiątki! Wiele z nich nie umknęło krytykom. Spader za stworzenie filmowej kreacji młodego męża w dramacie Stevena Soderbergha „Seks, kłamstwa i kasety wideo” (1989) odebrał nagrodę jury na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jego talent doceniono zresztą wielokrotnie: za rolę prawnika Alana Shore w serialu ABC „Praktyka” (ang. The Practice, 2003–2004) otrzymał nagrodę Emmy, rola ta w spin-offie serialu ABC „Orły z Bostonu” (ang. Boston Legal, 2004–2008) przyniosła mu dwukrotnie nagrodę Emmy, Satelitę i nominację do nagrody Złotego Globu. Za główną rolę w serialu „Czarna Lista” otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym za rok 2014 i 2015.