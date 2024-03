Tak naprawdę mieszka Tadeusz Rydzyk. O jego luksusowej posiadłości od lat krążą legendy

Łóżko, szafa, biurko, krzesło. Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo. Jak przyjechałem do Torunia, to przez trzy lata co najmniej spałem na materacu. Nie było łóżka, nie było czasu się postarać, a współbraciom nie chciałem zawracać głowy - przytacza wypowiedź Tadeusza Rydzyka Super Express.