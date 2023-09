„Twisted Metal”. Zapraszamy do zakręconej gry! Serial już w HBO Max

Bezczelny outsider otrzymuje szansę na lepsze życie, ale tylko pod warunkiem, że uda mu się dostarczyć tajemniczą paczkę przez postapokaliptyczne pustkowia. Scenarzyści Zombieland i Deadpool stworzyli serial na podstawie bijącej rekordy popularności serii gier wideo Twisted Metal. 10 odcinków pełnych czarnego humoru, adrenaliny i nieustającej akcji jest już dostępnych w HBO Max.

Po ostatnich sukcesach The Last of Us czy Uncharted, wielkie wytwórnie filmowe wyszukują koleje gry, które można przenieść na duży lub mały ekran. Sam film Uncharted zarobił do tej pory 401 milionów dolarów na całym świecie i uplasował się na szóstym miejscu najbardziej dochodowych adaptacji gier wszechczasów. Teraz przyszedł czas na Twisted Metal, serię gier, której pierwsza część podbiła rynek już w 1995 roku. Tylko do 2000 roku seria sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy i do dziś znajduje się na liście najlepiej sprzedających się gier PlayStation®.