„Warsaw Shore 19” odcinek 6. Odważne harce w jacuzzi! Najlepsza domówka?

Eskapady po mieście to nie wszystko! Nadszedł długo wyczekiwany dzień największej domówki w Polsce. Uczestnicy pilnie przygotowują się do przyjęcia gości, ale znajdzie się też czas na Ekipowe zbliżenie. Będą rozmowy, wyznania i odważne żarty. Bo w Ekipie nie ma tematów tabu!

Niebawem do domu Ekipy dotrą pierwsi goście. To idealna pora na zawarcie nowych znajomości. Niektórzy od razu przejdą do rzeczy! Szybko zobaczymy pierwsze pocałunki i nie tylko. Część Ekipy dostanie lekcję dobrego wychowania od Angeliki. Status związku: to skomplikowane. Milena i Sequento postanowią większość wieczoru spędzić w swoim towarzystwie.