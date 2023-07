„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 34. Kösem postanawia wywabić sułtankę Fahriye z zakonu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 34. odcinku?

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 34. odcinku?

Derwisz pasza trafia do lochu, gdzie ma pozostać do powrotu sułtana z wyprawy. Sułtan Ahmed dowiaduje się, że Mehmed przyjął warunki króla Austrii, który chce być uznany za równego osmańskiemu władcy. Kösem postanawia podstępem wywabić sułtankę Fahriye z zakonu i doprowadzić ją przed oblicze sułtana. Sułtanka Safiye ostrzega córkę. Ahmed traci zaufanie do Derwisza paszy.

