„Zakazany owoc” odcinek 358. Cagatay oświadcza się Kumru! Yildiz zatrzyma ten cyrk? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 358. we wtorek, 5.12.2023, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SERIALU

Cagatay proponuje Ender sojusz w walce z Doganem. Cagatay idzie otwarcie z Kumru na kolację, co wywołuje ostre reakcje. Dogan namawia Yildiz, by nie brała rozwodu. Cagatay oświadcza się Kumru, Yildiz mu to uniemożliwia.