„Zakazany owoc” odcinek 377. Kumru robi test ciążowy! Cagatay będzie ojcem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 377. w czwartek, 4.01.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Kumru robi test ciążowy i wkrótce dowiaduje się o zaręczynach Cagataya z Ender. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Emir przenosi się do Ekina. Ender i Cagatay wciągają Ekina do swojego spisku.