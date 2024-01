„Zakazany owoc” odcinek 392. Cagatay wyznaje Yildiz, że chce do niej wrócić! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 392. w czwartek, 25.01.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Cagatay wyznaje Yildiz, że chce do niej wrócić. Rifat uprzedza Ender, że Handan jest oszustką. Mimo przegranej w karty, Asuman daje się wciągnąć do dalszej gry. Handan informuje Gamze, że załatwiła jej wyjazd do Brazylii.