„Zranione ptaki”. Pamiętacie serialowego Ömera? Emre Mete Sönmez to już całkiem spory jegomość! Zobaczcie, jak wyrósł

„Zranione ptaki”. Pamiętacie serialowego Ömera? Emre Mete Sönmez to już całkiem spory jegomość! Zobaczcie, jak wyrósł Redakcja Telemagazyn

Serial „Zranione ptaki” zgromadził w Polsce liczne grono fanów. W dużej mierze była to zasługa chwytającej za serce fabuły, ale i zdolnej obsady. Jedną z głównych postaci był malutki Ömer. Pamiętacie, jakim był szkrabem? To już przeszłość - dziś to już całkiem spory jegomość! Zobaczcie, jak wyrósł Emre Mete Sönmez.