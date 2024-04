15-letnia Helena Rubik to już prawdziwa pannica! Robi karierę na plecach rodziców?

Helena Rubik idzie drogą swoich rodziców?

Życie Rubików w USA

Helena Rubik, wraz z rodzicami, pod koniec lipca 2023 roku przeprowadziła się do Miami. Chodzi do renomowanego liceum i wedle słów Piotra i Agaty Rubików uczy się bardzo dobrze. Często dzieli się w sieci fotkami ze swoimi koleżankami ze szkoły, a na niektórych mają na sobie króciutkie sukienki na ramiączkach i makijaż. Amerykańskie dziewczynki robią sobie makijaż nie raz już od jedenastego roku życia i Helena wiernie podąża za tą modą! Jak twierdzi nasz informator z Miami, mimo że Helena jest bardzo młoda, to ma szansę na wielką karierę, w czym niewątpliwie pomagają znani rodzice.