25-latka ma potężny biust i jeszcze potężniejszy głos! Poznajcie Madison Beer!

Kim jest Madison Beer?

Madison Beer urodziła się 5 marca 1999 roku w Jericho w stanie Nowy Jork. Madison Beer zaczęła swoją przygodę z muzyką w młodym wieku. Już jako trzynastolatka zdobyła uwagę Justina Biebera, który udostępnił jeden z jej coverów na Twitterze. Dzięki temu jej talent został zauważony przez szerszą publiczność, a Madison zyskała ogromną popularność. Szybko podpisała kontrakt płytowy i zaczęła pracę nad swoim debiutanckim materiałem.

To, co wyróżnia Madison, to jej niezwykły głos. Posiada szeroką skalę wokalną i potrafi z łatwością poruszać się między różnymi gatunkami muzycznymi, od popu po R&B. Jej interpretacje utworów są pełne emocji, co sprawia, że słuchacze łatwo mogą się z nią utożsamiać. Utwory takie jak „Selfish” czy „Reckless” pokazują jej umiejętność przekazywania głębokich uczuć za pomocą muzyki.