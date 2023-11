Adam Driver i Willem Dafoe przyjechali do Torunia! Tak wyglądało otwarcie festiwalu EnergaCAMERIMAGE!

Co w programie EnergaCAMERIMAGE 2023?

Otwarcie festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2023

Dziś rozpoczyna się doroczne święto kina, 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Festiwal zainicjuje uroczysta Ceremonia Otwarcia oraz premierowy seans wyjątkowego filmu „Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. To niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.