Ida Nowakowska ma nowy wygląd i... pracę! Odmieniona prezenterka jest teraz gwiazdą węgierskiej telewizji!

To, co przykuło uwagę widzów i internautów w jednym z ostatnich odcinków węgierskiego talent show, to spektakularna metamorfoza Idy Nowakowskiej. Prezenterka zaprezentowała się w zupełnie nowej fryzurze, wyraźnie inspirowanej stylem retro. Jej dotychczasowy look zastąpiły długie, luźne fale w odcieniu jasnego blondu z charakterystyczną grzywką.