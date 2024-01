Adrianna Śledź pokazała pośladki! Fani nie mogą oderwać wzroku od gwiazdy „Love Island”!

Kim jest Adrianna Śledź?

Był 2019 rok, gdy na antenie telewizji Polsat zadebiutował program „Love Island. Wyspa miłości”. Adrianna Śledź, która wówczas miała 20 lat, od początku zwróciła uwagę widzów, którzy podziwiali jej niebanalną urodę oraz pokaźny biust. W jej oficjalnym opisie czytaliśmy:

Jest niebieskooką, wysoką blondynką, która za swoje największe atuty uważa piękne oczy, zgrabne nogi i doskonałe piersi. Ma opinię jednocześnie szalonej i zdyscyplinowanej. Jej mocną stroną jest pewność siebie - niezdecydowanie zdarza się jej tylko podczas zakupów! Nigdy się nie poddaje i zawsze doskonale wie, czego chce. W skali od 1 do 10 Ada przyznałaby sobie… 8! Uważa, że kompleksy i niska samoocena do niczego w życiu nie są nam potrzebne! Aktywnie spędza czas, uwielbia dobre jedzenie, kosmetyki, kocha śpiewać i tańczyć. Od 15. roku życia pracuje jako modelka, kocha to, co robi - praca to jej pasja. Gdyby mogła umówić się na randkę z dowolnym celebrytą, byłby to Jack Gilinsky, który uosabia jej ideał mężczyzny: wysoki, dobrze zbudowany brunet. Facet jej marzeń musi być też odrobinę szalony i - podobnie jak Ada - komunikatywny. Oczekuje od niego szczerości i zaufania, choć sama kieruje się w życiu zasadą „szczerość jest cennym darem, lecz używaj jej z umiarem”.