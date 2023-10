Agnieszka Kaczorowska-Pela pochwaliła się rodziną. Córki aktorki rosną jak na drożdżach!

Agnieszka Kaczorowska-Pela pochwaliła się rodziną

Konkurencją dla zwierzaków może być tylko jedno - taniec! Pod tym względem dziewczynki niewątpliwie wdały się w rodziców. Emilka chodzi do przedszkola i pięknie się rozwija. Jest zafascynowana tańcem. Sama tego chce, my do niczego jej nie zmuszamy. Dwuletnia Gabrysia, zapatrzona w starszą siostrę jak w obrazek, oczywiście też chce tańczyć i ciągle mamy w domu "cha cha cha" - dodaje w tej samej rozmowie. Wspólne wyjścia to dla całej rodziny zawsze wielka frajda. Bardzo często razem wychodzimy - na spacery, wycieczki, do restauracji, teatru, do przyjaciół. Nie tylko kochamy nasze dzieci, ale bardzo lubimy spędzać z nimi czas. Na wakacje też zawsze wyjeżdżamy razem - przyznaje. Razem z dziećmi Agnieszka i Maciej przygotowują też w październiku piękne dynie, które później są ozdobą domu. Halloween co prawda ich nie kręci, ponieważ - jak twierdzi Agnieszka - po co nam strach na życzenie, wybieramy radość. Dlatego obchodzą święto dyni. W drugiej połowie października szykujemy dynie. Dwa lata temu robiliśmy z dyni Binga, rok temu Kotociaki, w zależności od tego jakie bajki aktualnie dziewczynkom się podobają. W tym roku nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów. Może to będą jakieś zwierzątka z dyń - sówki, kotki, a może króliki? - zastanawia się Agnieszka.

AUTOR: AKPA