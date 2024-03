„Akacjowa 38” odcinek 332. Felipe wnosi zbiorowy pozew przeciwko rządowi! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Servando, broniąc swojego miejsca pracy, przepędza z budynku montera, który miał zainstalować mieszkańcom dzwonki do drzwi. Ramon i Trini znów przyjmują Fabianę do pracy. Poszkodowane przez fałszywych lekarzy kobiety spotykają się w mieszkaniu Maximiliana i Rosiny - udzielają Felipe zgody, by reprezentował je w sądzie. Felipe wnosi zbiorowy pozew przeciwko rządowi. Calanda informuje Martina, że ma zabić w okolicy Akacjowej ważnego polityka. Fabiana opowiada Cayetanie, jak doszło do pożaru, i że to ona postanowiła uczynić swoją córkę, Anitę, fałszywą Sotelo - Ruz.