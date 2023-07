Tureckie seriale kontra polskie produkcje. Co sprawia, że fani od rodzimych seriali wolą telenowele znad Bosforu?

Gdzie i jak oglądać tureckie seriale w Polsce

Tureckie seriale to coś, co polscy widzowie uwielbiają. „Zakazany owoc”, „Emanet”, „Przysięga”, „Elif”, „Zranione ptaki” czy „Zapukaj do moich drzwi” - to czubek góry lodowej stworzonej z produkcji, które pojawiły się w polskiej telewizji. Tureckie seriale można bowiem oglądać na TVP 1 i TVP 2, a także kanale DIZI czy WP.