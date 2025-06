„Wichrowe wzgórze” odcinek 187. Zeynep zbije Alpera z pantałyku. Halil zrobi jej to samo! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 187. odcinek tureckiego serialu „Wichrowe wzgórze”. Halil nie potrafi pojąć chłodu i wycofania Zeynep, która wyraźnie go unika. Feriha jest zaskoczona obojętnością Hakana, którego próbuje sprowokować Fatma. Alper w pośpiechu jedzie do Stambułu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 187. odcinku „Rüzgârlı Tepe”.