„Wichrowe wzgórze” odcinek 188. Demony przeszłości dogonią Alpera? Halil stara się przychylić nieba Zeynep! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 188. odcinek tureckiego serialu „Wichrowe wzgórze”. Alper traci grunt pod nogami - policja wzywa go na przesłuchanie w sprawie, którą sądził, iż pogrzebał. Halil stara się przychylić nieba Zeynep. Feyyaz okłamuje Selmę, by znów się do niej zbliżyć. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 188. odcinku „Rüzgârlı Tepe”.