Alper jest przesłuchiwany przez policję. Przypomina sobie Ayse i to, co ich kiedyś łączyło. Zeynep zaczyna się robić zazdrosna o kobietę, dla której Halil chce kupić prezent. Do tego prosi ją o pomoc w wyborze tego prezentu. Hakan odchodzi z pracy i żegna się z Ferihą. Zeynep po kryjomu zagląda do telefonu Halila i on to widzi. Eren podejrzewa, że Selma wciąż coś czuje do Feyyaza.