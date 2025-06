***



Tymczasem Melis przyjeżdża na umówione spotkanie z Ragipem. Atmosfera między nimi jest napięta. Szantażysta odkrywa, że dziewczyna nie przyniosła mu oryginalnej biżuterii.



– Po co miałabym przynosić fałszywą biżuterię? – pyta zaskoczona.



– Sama odpowiedz – mówiąc to, Ragip rzuca się na nią.



Dziewczynie udaje się wyzwolić od napastnika i przejść do kontrataku. Używa przeciwko niemu gazu pieprzowego, a oślepiony mężczyzna upada na podłogę. Rani się przy tym w głowę i traci przytomność. Melis jest przerażona obrotem sytuacji, ale w porę zjawia się Feraye. Kobieta zauważa rannego przestępcę. Jest wściekła na córkę, że zgodziła się z nim spotkać pomimo ostrzeżeń.



– Ile razy ci mówiłam, żebyś tego nie robiła?! Jeśli raz poddasz się szantażyście, będzie chciał coraz więcej i więcej! Patrz, takie są konsekwencje! – wykrzykuje Feraye i wskazuje na nieprzytomnego Ragipa.



– Wszystko by się dziś skończyło, ale to są podróbki – stwierdza zapłakana Melis.



– Oczywiście, że podróbki. Straciłam do ciebie zaufanie – oznajmia matka, która przewidziała kroki dziewczyny.



W tym czasie do drzwi puka Ege. On także odkrył kryjówkę Ragipa. Zaskoczone kobiety nie wiedzą, jak zachować się wobec chłopaka. Czy Melis zdecyduje się wyznać narzeczonemu prawdę?