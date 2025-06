Osiemnastoletnia Zeynep mieszka z matką w niewielkim mieście i marzy o przeprowadzce do Stambułu. Marzenie to ma się ziścić gdy Zeynep dzięki swym zdolnościom i pracowitości dostaje się z rewelacyjnym wynikiem na Wydział Prawa Uniwersytetu Stambulskiego. Dziewczyna szykuje się do wyjazdu, żegna się z przyjaciółmi nie wiedząc, że tymczasem jej matka Gönül popada w bardzo groźne tarapaty i zostaje aresztowana. Zanim zabierze ją policja, Gönül zdąży napisać do córki list, w którym przedstawia nieprawdziwy powód swojego zniknięcia. Jednocześnie prosi swego dawnego kochanka i biologicznego ojca Zeynep, Bülenta, żeby zaopiekował się dziewczyną.