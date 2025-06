„Dziedzictwo” odcinek 593. Nana wpada w zasadzkę zastawioną na Yamana. Jego odważny czyn kruszy mur, który zbudowała [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 593. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Co się wydarzy? Nana znajdzie się w pułapce i to takiej, którą Idris zastawił na Yamana! To, co zrobi Yaman, nie pozostawi Nany obojętną. Niestety w domu już czyha na nią przebiegła Aynur. Pokojówka nie pozostawia opiekunce wyboru. Na szyi Nany powoli, ale nieubłaganie zaciska się pętla...